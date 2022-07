அரசுப் பள்ளிகளிலுள்ள எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி. வகுப்புகளில் 52 ஆயிரம் போ் சோ்ப்புபள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா்அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி

அரசுப் பள்ளிகளிலுள்ள எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி. வகுப்புகளில் 52 ஆயிரம் போ் சோ்ப்புபள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா்அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி

By DIN | Published On : 10th July 2022 03:04 AM | Last Updated : 10th July 2022 03:04 AM | அ+அ அ- |