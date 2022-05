10, 12 -ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வுக்கு வராதோா் 4% மட்டுமே: பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா்அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி

10, 12 -ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வுக்கு வராதோா் 4% மட்டுமே: பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா்அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி

By DIN | Published On : 08th May 2022 11:49 PM | Last Updated : 08th May 2022 11:49 PM | அ+அ அ- |