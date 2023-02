தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 24 ஆயிரம் ஏக்கா் நெற்பயிா்களை தண்ணீா் சூழ்ந்துள்ளது: முதல் கட்ட கணக்கெடுப்பில் தகவல்

By DIN | Published On : 04th February 2023 05:52 AM | Last Updated : 04th February 2023 05:52 AM | அ+அ அ- |