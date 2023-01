விதைக் கடலை மூட்டை ரூ. 4,500; விளைந்த கடலை ரூ. 2,000 முரண்பாடான விலையால் நிலக்கடலை விவசாயிகள் அதிருப்தி

By வி.என். ராகவன் | Published On : 13th January 2023 12:00 AM | Last Updated : 13th January 2023 12:00 AM | அ+அ அ- |