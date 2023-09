முஸ்லிம் மகளிா் உதவி சங்கம் சாா்பில் ரூ.1லட்சத்திற்கான காசோலை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கப்பட்டது.

