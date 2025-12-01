தஞ்சாவூர்

இருசக்கர வாகனங்கள் மோதல்: அச்சக ஊழியா் உயிரிழப்பு

திருவோணம் அருகே ஊரணிபுரத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி கொண்ட விபத்தில் அச்சக ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
திருவோணம் அருகே ஊரணிபுரத்தில் திங்கள்கிழமை இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி கொண்ட விபத்தில் அச்சக ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது : திருவோணம் வட்டம், புதுவிடுதி மேற்கு தெருவைச் சோ்ந்த கருப்பையன் மகன் ரவிச்சந்திரன் (50). இவா் ஊரணிபுரத்தில் உள்ள அச்சகத்தில் ஊழியராக பணிபுரிந்து வந்தாா்.

இந்நிலையில் ரவிச்சந்திரன் திங்கள்கிழமை மாலை அதே பகுதியை சோ்ந்த மணிமாறன் மகள் நிவேதா (21) என்பவரை தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் அழைத்து கொண்டு ஊரணிபுரத்தில் இருந்து தனது வீடு நோக்கி சென்றுள்ளாா்.

அப்போது, தனியாா் பள்ளி அருகே உள்ள பிரிவு சாலையில் திரும்ப முற்பட்ட போது , அதே சாலையில் கறம்பக்குடி வட்டம் கணேசன் மகன் மீனாட்சி சந்திரசேகரன் (20) என்பவா் ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் நிவேதா இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனா்.

இருவரையும் மீட்டு பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ரவிச்சந்திரன் உயிரிழந்தாா். நிவேதா மேல் சிகிச்சைக்காக பட்டுக்கோட்டையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். விபத்து குறித்து திருவோணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

