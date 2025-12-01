தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் மனு கொடுக்க வந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்
தஞ்சாவூர்

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தல்

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் தொடா் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல்
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் தொடா் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா்கள் மு.அ. பாரதி (வடக்கு), கோ. சக்திவேல் (தெற்கு) தலைமையில் அளித்த மனு: டித்வா புயல் காரணமாக தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் பெருமழை பெய்தது. பலத்த மழை காரணமாக, கும்பகோணம் வட்டம், ஆலமன்குறிச்சி பகுதியில் ரேணுகா என்ற பெண் சுவா் இடிந்து உயிரிழந்தாா். மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன.

நூற்றுக்கும் அதிகமான கால்நடைகள் உயிரிழந்தன. மழை காரணமாக மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் சம்பா, தாளடி இளம் பயிா்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. வடிகால் ஆக்கிரமிப்புகள் காரணமாக பல இடங்களில் மழைநீா் வடிந்து செல்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழை நீா் தேங்கியுள்ளது.

உயிரிழந்த ரேணுகாவின் குடும்பத்துக்கு நிவாரணமாக ரூ. 10 லட்சம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும். கால்நடைகளை இழந்துள்ள உரிமையாளா்களுக்கு ஆடுகளுக்கு தலா ரூ. 10 ஆயிரமும், மாடுகளுக்கு தலா ரூ. 50 ஆயிரமும் வழங்க வேண்டும். பயிா்களை இழந்த விவசாயிகளுக்கு கணக்கெடுப்பு எனக் கூறி காலம் கடத்தாமல் ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.

மேலும் தொடா் மழை காரணமாக வேலைவாய்ப்பு இழந்துள்ள விவசாய தொழிலாளா் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 5 ஆயிரம் உடனடி நிவாரணமார வழங்க வேண்டும். நீா் நிலையைப் பாதுகாப்பதற்கும், நீா் வழித்தடங்களை மேம்படுத்துவதற்கும் உடனடி நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பயிா் காப்பீடு செய்வதற்கான காலக்கெடு இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில் தொடா் இயற்கை பேரிடா் பாதிப்பில் விவசாயிகள் சிக்கி உள்ளனா். மேலும் நில உடமை சான்று குறித்த பிரச்சனையால் பிரீமியத் தொகை செலுத்துவதில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பயிா் காப்பீடு செய்வதற்கான காலக் கெடுவை டிசம்பா் 10- ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்க வேண்டும்.

