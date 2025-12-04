ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரி அரசு ஊழியா்கள் சாலை மறியல்
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரி தஞ்சாவூா் தலைமை அஞ்சலகம் அருகே தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதில், புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். அரசுத் துறைகளில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். நெடுஞ்சாலைத் துறையில் பணியாற்றும் சாலை பணியாளா்களின் 41 மாத பணி நீக்க காலத்தை சென்னை உயா் நீதிமன்ற ஆணையின்படி பணி காலமாக முறைப்படுத்த வேண்டும். கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனங்களை 25 சதவீதத்திலிருந்து 5 சதவீதமாக குறைத்ததை தவிா்த்து மீண்டும் முந்தைய நடைமுறையிலேயே 25 சதவீதமாக உயா்த்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
இப்போராட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் ஆ. செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் மாநிலச் செயலா் ஆா். பன்னீா்செல்வம் தொடக்க உரையாற்றினாா். மாவட்டச் செயலா் ஆா். ரமேஷ் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். நிறைவாக, மாவட்டப் பொருளாளா் ஜி. ராதாகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினாா்.
சுமாா் 10 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இப்போராட்டத்தால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், இப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 70 பேரை காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.