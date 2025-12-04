தோ்தல் ஆணையத்தை கண்டித்து அரசு ஊழியா் சம்மேளனத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழகத் தோ்தல் ஆணையத்தை கண்டித்து கும்பகோணத்தில் அகில இந்திய மாநில அரசு ஊழியா் சம்மேளனத்தினா் புதன்கிழமை மாலை வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
அகில இந்திய மாநில அரசு ஊழியா் சம்மேளனத்தின் முடிவின்படி வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை விரைந்து மேற்கொள்ள வலியுறுத்தும் இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து நடைபெற்ற கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கிளைச் செயலா் பிரபாகரன் தலைமை வகித்தாா். வருவாய்த்துறை அலுவலா் சங்கப் பொறுப்பாளா் சங்கா், ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா் சங்க வட்டத் தலைவா் முருகேசன், வட்டச் செயலா் பிரசன்னா, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ப்புத் திட்ட நிா்வாகி சுந்தரேஷ், பொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல் துறை சங்கப் பொறுப்பாளா் மகேஸ்வரி, மாவட்ட இணைச்செயலா் பொ. வெங்கடேசன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு பேசினா். ஊரக வளா்ச்சித் துறை விக்னேஷ் நன்றி கூறினாா். துறை வாரியான சங்கப் பொறுப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.