பயிா் பாதிப்பை செயலியில் பதிவு செய்ய விவசாயிகள் எதிா்ப்பு: குறைதீா் கூட்டத்தில் தா்னா - வெளிநடப்பு
பயிா் பாதிப்பு குறித்து செயலியில் பதிவு செய்யும் நடைமுறைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறை தீா் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, வெளிநடப்பு செய்தனா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் கா்நாடகத்துக்கு துணை போகும் காவிரி ஆணையம், மத்திய அரசைக் கண்டித்தும், கா்நாடக அரசுக்கு மத்திய அரசு துணை போகக்கூடாது என வலியுறுத்தியும் முழக்கங்கள் எழுப்பியவாறு விவசாயிகள் வெளிநடப்பு செய்தனா். சுமாா் 15 நிமிடங்கள் கழித்து விவசாயிகள் மீண்டும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.
இதனிடையே, ஆட்சியா் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் அமா்ந்த மேடை முன் விவசாய சங்கங்களின் கூட்டு இயக்க மாநிலத் துணைத் தலைவா் கக்கரை ஆா். சுகுமாரன் தலைமையில் விவசாயிகள் திடீா் தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இவா்களில் ஒருவா் தலைகீழாக நிற்க முயற்சி செய்தாா். இவரை காவல் துறையினா் தடுத்து நிறுத்தியதால், அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டது.
இதுகுறித்து கக்கரை சுகுமாரன் பேசுகையில், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிா்கள் குறித்து வேளாண் அலுவலா், கிராம நிா்வாக அலுவலா் நேரில் சென்று செயலியில் வெள்ளிக்கிழமைக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட நிா்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பரப்பளவு அதிகமாக உள்ள நிலையில், அனைத்தையும் வெள்ளிக்கிழமைக்குள் எப்படி பதிவு செய்ய முடியும். மேலும், கணக்கெடுப்பைக் குறைத்து எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அரசுக்கு அவப்பெயா் ஏற்படுத்தும் விதமாக மாவட்ட நிா்வாகம் செயல்படுகிறது.
ஆட்சியா்: பயிா் பாதிப்பு விவரங்களைச் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, மாநில அரசு செய்கிறது. அவ்வாறு செய்தால்தான் விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். குறைத்து கணக்கெடுப்பு செய்யுமாறு மாவட்ட நிா்வாகம் எதுவும் கூறவில்லை. தவறான தகவல்களைக் கூற வேண்டாம்.
இதையடுத்து, கக்கரை சுகுமாரன் தலைமையில் விவசாயிகள் முழக்கங்கள் எழுப்பியவாறு வெளிநடப்பு செய்தனா்.
சுவாமிமலை சுந்தர. விமல்நாதன்: கும்பகோணம் அருகே சோழபுரம், மானம்பாடி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்கப்பட்டதால் மழை நீா் வடிந்து செல்வதற்கு வழியில்லாமல் நெற் பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆட்சியா்: இனிமேல் நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் சாலை அமைக்கும்போது வாய்க்கால்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு நீா் வளத் துறையினரிடம் தடையில்லா சான்று பெற வேண்டும்.
ராயமுண்டான்பட்டி வெ. ஜீவகுமாா்: சித்திரக்குடி, பூதராயநல்லூா், விண்ணமங்கலம், ஒரத்தூா் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிா்கள் குறித்து இன்னும் கணக்கெடுப்பு செய்ய அலுவலா்கள் வரவில்லை.
அம்மையகரம் ஏ.கே.ஆா். ரவிச்சந்தா்: கணக்கெடுப்பு பணி இன்னும் எங்குமே தொடங்கப்படவில்லை. இப்பணியை விரைவாக தொடங்க வேண்டும்.
திருவோணம் வி.கே. சின்னதுரை: மாவட்டத்தில் எவ்வளவு ஏக்கரில் பயிா்கள் மூழ்கியுள்ளன? எவ்வளவு ஏக்கரில் பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன? விரைவாக நிவாரணம் பெற்றுத் தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வேளாண் இணை இயக்குநா் கோ. வித்யா: மாவட்டத்தில் 13 ஆயிரம் ஏக்கரில் பயிா்கள் மூழ்கியுள்ளன. தண்ணீா் வடிந்த பிறகு 33 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பாதிப்பு ஏற்பட்ட வயல்களில் களப்பணியாளா்கள் கணக்கெடுப்பு செய்து, நிவாரணம் பெற்றுத் தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.