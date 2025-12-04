மண் சுவா் இடிந்து உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு அரசின் நிவாரண நிதி
கும்பகோணம் அருகே ஆலமன்குறிச்சியில் மண்சுவா் இடிந்து உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண நிதியாக ரூ.4 லட்சத்தை தமிழக அரசு சாா்பில் க. அன்பழகன் எம்எல்ஏ வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே ஆலமன்குறிச்சி உடையாா் தெருவைச் சோ்ந்த கூலித்தொழிலாளி முத்துவேல் (56). இவரது மனைவி சீதா(45), மகள்கள் கனிமொழி(21), ரேணுகா (20).
இவா்கள் கடந்த நவ.29 இரவு வீட்டில் உறங்கிக்கொண்டிருந்தபோது மழையின் காரணமாக அருகே உள்ள வீட்டின் மண்சுவா் இவா்கள் வீட்டு சுவா் மீது விழுந்து ரேணுகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மேலும் பலத்த காயமடைந்த அவரது பெற்றோா் மற்றும் மகள் கனிமொழி சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
இதனைத் தொடா்ந்து தமிழக அரசின் நிவாரணத் தொகையான ரூ.4 லட்சத்துக்கான காசோலையை ரேணுகா குடும்பத்தினரிடம் வியாழக்கிழமை க.அன்பழகன் வழங்கினாா். அப்போது, உதவி ஆட்சியா் ஹிருத்யா எஸ்.விஜயன், வட்டாட்சியா் சண்முகம், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சாமிநாதன், விஜயலட்சுமி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.