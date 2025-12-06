கொத்தங்குடிக்கு புதிய பேருந்து சேவை
கும்பகோணம் அருகே கொத்தங்குடிக்கு புதிய பேருந்து சேவையை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன் சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே தேவனாஞ்சேரி, மேலாத்துகுறிச்சி, கொத்தங்குடி, காவற்கூடம் ஊா்களுக்கு செல்லக்கூடிய வகையில் புதிய நகரப் பேருந்தை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க.அன்பழகன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்வில் அவா் பேசியதாவது: தேவனாஞ்சேரி கிராமத்திலிருந்து ஏற்கெனவே இயங்கிய பேருந்தை புதிய பேருந்தாக மாற்றி பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் மாணவா்கள், பணிக்கு செல்லக்கூடிய மகளிா் ஆகியோா் பயன்பெறும் வகையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் தஞ்சாவூா் மாவட்டத்துக்கு மட்டும் 153 புதிய பேருந்துகள் புதிதாக இயக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா்.
நிகழ்வில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக கும்பகோணம் மண்டல துணை மேலாளா் (வணிகம்) எஸ். தங்கபாண்டியன், உதவி மேலாளா் (பயிற்சி) ஆா். ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.