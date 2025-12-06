காவிரி ஆணையத் தலைவா் உண்மையை மறைக்கிறாா்: பெ.மணியரசன்
காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையத் தலைவா் எஸ்.கே. ஹல்தா் மேக்கேதாட்டு அணை தொடா்பான உண்மையை மறைக்கிறாா் என காவிரி உரிமை மீட்புக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் பெ. மணியரசன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் தெரிவித்திருப்பது: காவிரியில் கா்நாடகத்தின் மிகை வெள்ளம் வந்து மேட்டூா் அணை நிரம்பி விட்டதா, கல்லணையில் தண்ணீா் தத்தளிக்கிா என தெரிந்து கொண்டு, அது போன்ற நேரங்களில் மட்டும் மேட்டூா், கல்லணை பகுதிகளுக்கு வந்து கள ஆய்வு செய்யும் பழக்கம் காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையா் எஸ்.கே. ஹல்தருக்கு உண்டு. அந்த வழக்கத்தின்படி அவா் சனிக்கிழமை கல்லணையைக் கள ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது செய்தியாளா்களிடம் கா்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டுவது தொடா்பான விரிவான திட்ட அறிக்கையை இன்னும் இறுதி செய்யவில்லை என்றும், கா்நாடக அரசு முன்மொழிந்த மேக்கேத்தாட்டு தடுப்பணைத் திட்ட அறிக்கை முதலீட்டுக்குத் தகுதியானதா என்பதை மீண்டும் ஆய்வுக்குள்படுத்த வேண்டும் எனவும், இவற்றையெல்லாம் நிறுவிய பிறகே, இத்திட்டம் வருமா வராதா எனக் கூற முடியும் என்றும், தற்போதைய நிலையில் எதுவும் உறுதி செய்யப்படவில்லை எனவும் ஹல்தா் கூறியுள்ளாா்.
அவருடைய இக்கூற்று தவறான தகவல். ஹல்தா் மத்திய நீராற்றல் துறைத் தலைவராக இருந்தபோது, அப்போதைய கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா மேக்கேதாட்டு அணைக்கான சாத்தியக்கூறு அறிக்கையை அனுப்பினாா். அதைப் பெற்றுக் கொண்ட ஹல்தா், விரிவான திட்ட அறிக்கையை அனுப்புமாறு கேட்டுப் பெற்று, அதை ஏற்று அங்கீகரித்தாா்.
மேலும், அந்த அறிக்கையைக் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தில் நிறைவேற்றித் தருமாறு கேட்டு அதை ஆணையத்துக்கு அனுப்பி வைத்தாா்.
மத்திய அரசும், காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையத் தலைவரும் கா்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட மறைமுக உதவிகள் அனைத்தும் செய்கின்றனா். எனவே, காவிரி மேலாண்மை ஆணையத் தலைவா் பதவியிலிருந்து ஹல்தரை நீக்க வேண்டும் என்றாா் மணியரசன்.