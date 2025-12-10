கும்பகோணத்தில் தொழிற்சங்கங்கள் அங்கீகாரத்துக்கான தோ்தல்
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் கோட்டத்தில் கும்பகோணம், திருவிடைமருதூா், பாபநாசம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் உள்ள தொழிற்சங்கங்களுக்கான அங்கீகார தோ்தல் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் அகில இந்திய பாா்வா்டு பிளாக் அனைத்து தொழிலாளா் நல சங்கம், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக அனைத்து பணியாளா்கள் மற்றும் சுமை பணியாளா்கள் பொது நல சங்கம்,
தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக அனைத்து தொழிலாளா் முன்னேற்ற சங்கம், தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளை காா்ப்பரேஷன் பாரதிய தொழிலாளா் சங்கம், தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளை காா்ப்பரேஷன் எம்ப்ளாயீஸ் யூனியன் பணியாளா்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் காா்ப்பரேஷன் பணியாளா்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக அண்ணா தொழிற்சங்கம், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக பொது தொழிலாளா் சங்கம் உள்ளிட்ட ஆகிய எட்டு தொழிற்சங்கத்தினா் சங்க அங்கீகாரத்துக்கான தோ்தலில் போட்டியிட்டனா். மொத்தம் 545 வாக்காளா்களில் 446 வாக்காளா்கள் வாக்கு பதிவு செய்தனா். இதற்கான வாக்குப்பதிவு தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக கும்பகோணம் கோட்ட அலுவலகம் எதிரே உள்ள மாநகராட்சி கலையரங்கில் நடைபெற்றது. வாக்குப் பதிவை உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பி. சம்பத் தலைமையில் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலா் பி.கே.வெற்றிச்செல்வன் நடத்தினாா். மாலை 5 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு முடிந்து 7 மணிக்கு எண்ணிக்கையை தொடங்கினா். 9 மணிக்கு அனைத்து வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டு மூடிய உறையில் வைத்து சீல் வைத்து சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலா் பி.கே.வெற்றிச்செல்வன் கூறுகையில், வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு சென்னை தலைமை அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அங்கிருந்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்றாா்.