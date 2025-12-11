கும்பகோணத்தில் குப்பைக் கிடங்கு ஆய்வு; மக்கள் மறியல்
கும்பகோணம் மாநகராட்சி 34 -ஆவது வாா்டுப் பகுதியில் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு பணிக்கான தொட்டி அமைக்கப்போவதாக தகவல் பரவியதால் பொதுமக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து மறியல் செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் 34-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட முனியப்ப நகா் பகுதியில் காலி இடத்தை சுற்றுச்சுவா் அமைத்து குப்பைக் கிடங்காக மாநகராட்சி நிா்வாகம் பயன்படுத்தி வந்தது. குப்பைகள் நிரம்பியதும் பல ஆண்டுகளாக அங்கு குப்பைகள் கொட்டப்படுவதில்லை. இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அந்த இடத்தைப் பாா்வையிட்டனா். அங்கு கழிவு நீரேற்று நிலையம் அமைப்பதாக அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, முனியப்பன் நகா் பகுதி பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் குடிநீா், கழிவுநீா் வடிகால் வசதிகளை செய்து தரப்படவில்லை. பழைய குப்பைக் கிடங்கு பயன்பாடின்றி இருப்பதால் அந்த இடத்தில் இருந்து குப்பைகளை அகற்றி நியாய விலைக் கடை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளிட்டவை அமைத்துத் தர வேண்டும். அதை விடுத்து கழிவு நீரேற்றும் தொட்டி அமைக்கக் கூடாது என்று கூறி மறியல் செய்தனா்.
தகவல் கிடைத்ததும் தாலுகா காவல் நிலைய ஆய்வாளா் மீனா தலைமையில் போலீஸாா் மறியல் செய்தவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிப்பதாகக் கூறி கலைந்து போகச்செய்தனா்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் மு. காந்திராஜிடம் கேட்ட போது தூய்மை பாரதம் இயக்கத் திட்டத்தின் கீழ் அந்த இடத்தில் பயோ மைனிங் அமைக்க பாா்வையிட்டதாகவும், கழிவு நீா் சுத்திகரிப்பு பணிக்கான தொட்டி அமைக்கவில்லை என்றாா்.