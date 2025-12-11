பேராவூரணி குமரப்பா பள்ளியில் மகாகவி பாரதி உருவச்சிலை திறப்பு
பேராவூரணியில் மகாகவி பாரதியாரின் 144-ஆவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு குமரப்பா பள்ளி வளாகத்தில் பாரதியாா் உருவச் சிலை திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பாரதி கலை இலக்கிய பேரவை சாா்பில் நடைபெற்ற மகாகவி பாரதியாரின் சிலை திறப்பு விழாவுக்கு, அதன் தலைவரும், ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியருமான கே.வி.கிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். அறங்காவலா்கள் மா.ராமு, ச.ஆனந்தன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். குமரப்பா பள்ளி நிா்வாக இயக்குநா் எம்.நாகூா்பிச்சை மகாகவி பாரதியாா் சிலையை திறந்துவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், பாரதி கலை இலக்கியப் பேரவை செயலா் பொன். நடராஜன், பொருளாளா் கே.பி. சேகா் மற்றும் ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இதேபோல் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள மகாகவி பாரதியாா் சிலைக்கு பல்வேறு அமைப்பினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். பாரதி அன்பா்கள் கலை இலக்கிய மன்றம் சாா்பில் புலவா் சு.போசு, பாரதி வை. நடராஜன், தனிப்பயிற்சி கல்லூரி முதல்வா் எஸ். கெளதமன், கவிஞா் இராஜபாலா உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். செருவாவிடுதி அரசுப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியா் சக்திமாலா தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் கவிஞா் எஸ்.ஏ.ஜெயகாந்தன், வழக்குரைஞா் ப. பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் மகாகவி பாரதியாரின் வாழ்க்கை குறித்துப் பேசினா்.