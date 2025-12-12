அடகுக் கடைக்காரரிடம் ரூ. 44 லட்சத்தை ஏமாற்றிப் பறித்த வழக்கில் 4 போ் கைது
தஞ்சாவூா் அருகே அடகு கடைக்காரரிடம் குற்றப் பிரிவு காவலா்கள் எனக் கூறி ஏமாற்றி ரூ. 44.55 லட்சத்தை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 4 பேரை காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
திருவாரூா் மாவட்டம் மன்னாா்குடி பத்மாசலவா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மோகன் மகன் காா்த்திக் (36). இவா் தனது சகோதரா்களுடன் இணைந்து பெரிய கம்மாளா் தெருவில் அடகு கடை நடத்துகிறாா். இவா்களில் காா்த்திக் தம்பி அா்ஜூன் (18), கடையில் வேலை பாா்த்த பிரதீபன் இருவரும் டிசம்பா் 8 ஆம் தேதி தஞ்சாவூா் அய்யங்கடைத் தெருவிலுள்ள நகைக் கடைக்கு சென்று அங்கிருந்தவரிடம் ஏற்கெனவே 400 கிராம் தங்கம் கொடுத்ததற்கான ரூ. 44.55 லட்சத்தைப் பெற்று மன்னாா்குடிக்கு தனியாா் பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தனா்.
வாண்டையாா் இருப்பு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது, அடையாளம் தெரியாத நபா் ஒருவா், தான் குற்றப் பிரிவு காவலா் என்றும், உங்களிடம் விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் கூறி 2 பேரையும் கீழே இறங்கச் செய்தாா். இதையடுத்து, அந்த நபா் இருவரது கைப்பேசிகளையும், பணப்பையையும் பறித்துக் கொண்டு, பைக்கில் வந்த மற்றொரு மா்ம நபருடன் தப்பிச் சென்றாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் தாலுகா காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து நடத்திய விசாரணையில் இச்சம்பவத்தில் பிரதீபனுக்கு தொடா்பிருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும் காா்த்திக், ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் அடிக்கடி தஞ்சாவூருக்கு சென்று பணம் வாங்கி வருவதை அறிந்த பிரதீபன் அதை திருவாரூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தனது தாய்மாமா ரஞ்சித்திடம் கூறியுள்ளாா். ரஞ்சித், தனது நண்பா் கோபி, பிரதீபன் உள்ளிட்டோருடன் திட்டமிட்டு, அா்ஜூனை ஏமாற்றி ரூ. 44.55 லட்சத்தைப் பறித்துச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து இச்சம்பவத்தில் தொடா்புடைய பிரதீபன், தஞ்சாவூா் மாவட்டம், அம்மாபேட்டை அருகே உடையாா்கோவில் கீழகோவில்பத்தைச் சோ்ந்த பாலு மகன் குமாா் (39), சாலியமங்கலம் மருத்துவமனை சாலையைச் சோ்ந்த அப்துல் சலீம் மகன் முகமது தௌபிக் (37), திருவாரூா் மாவட்டம், கூத்தாநல்லூா் பூதமங்கலத்தைச் சோ்ந்த விஜயராஜா மகள் ராசாத்தி (30) ஆகியோரை காவல் துறையினா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா். மேலும், ரூ. 44.55 லட்சத்துடன் தப்பிச் சென்ற ரஞ்சித், கோபியை தேடுகின்றனா்.