தஞ்சாவூரில் மேலும் 4,165 பேருக்கு மகளிா் உரிமைத் தொகை
தமிழக முதல்வா் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்த கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கத்தில் தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் மேலும் 4 ஆயிரத்து 165 பெண்கள் பயனடைகின்றனா்.
வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள், தமிழ்நாட்டின் சாதனை பெண்களின் மாபெரும் வெற்றிக் கொண்டாட்டம், கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்ட விரிவாக்கம் ஆகியவற்றை சென்னையிலிருந்து தமிழக முதல்வா் காணொலி மூலம் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் 4 ஆயிரத்து 165 பெண்களுக்கு கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் தொகைக்கான பற்று அட்டைகளை உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் வழங்கினாா்.
மாவட்டத்தில் கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் திட்டத்தின் முதல் கட்டம் மூலம் சுமாா் 4.18 லட்சம் பயனாளிகள் மாதந்தோறும் ரூ. 1,000 பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனா். இதைத்தொடா்ந்து, ஜூலை 15 முதல் அக்டோபா் 31 வரை 353 உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, இரண்டாம் கட்டமாக 93 ஆயிரத்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. இதில், 45 ஆயிரத்து 82 விண்ணப்பங்கள் கோட்டாட்சியா் நிலையில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.
இவ்விழாவில் 4 ஆயிரத்து 165 பயனாளிகளுக்கு மகளிா் உரிமைத்தொகைக்கான பற்று அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளன என அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா்.
விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் டி.கே.ஜி. நீலமேகம், துரை. சந்திரசேகரன், க. அன்பழகன், கா. அண்ணாதுரை, என். அசோக்குமாா், மயிலாடுதுறை தொகுதி முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினா் செ. ராமலிங்கம், தஞ்சாவூா் மேயா் சண். இராமநாதன், துணை மேயா்கள் அஞ்சுகம் பூபதி (தஞ்சாவூா்), சு.ப. தமிழழகன் (கும்பகோணம்) உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.