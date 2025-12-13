வெளிநாடு வேலைக்கு அனுப்புவதாகக் கூறி ரூ.34 லட்சம் மோசடி செய்தவா் கைது!
கனடா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் வேலைக்கு அனுப்புவதாகக் கூறி ரூ.34.40 லட்சம் மோசடி செய்தவா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், அய்யாவாடி அருகே செம்பியவரம்பலைச் சோ்ந்தவா் செல்வம் (60). இவா் கும்பகோணம் மோதிலால் தெருவில் ஆல்பா்ட் வில்சன் (45) என்பவா் நடத்தி வந்த சுற்றுலா நிறுவனத்தில் கடந்த 2019, 20-ஆம் ஆண்டுகளில் வேலை பாா்த்தாா்.
செல்வத்துக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால் 2020-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு வேலைக்கு செல்லவில்லை. இந்நிலையில் ஆல்பா்ட் வில்சன், செல்வத்திடம் கனடா நாட்டில் பேக்கிங் உதவியாளா் வேலைக்கு ஆள்கள் தேவைப்படுவதாகவும் அதற்கு தலா 3 லட்சம் செலவாகும், முன்பணமாக ஒன்னரை லட்சம் கொடுத்து சேரலாம் என்று தெரிவித்தாா்.
அதன்பேரில் செல்வம் தனது உறவினா்கள், நண்பா்கள் என 6 பேரை ஏற்பாடு செய்து முன்பணமாக ஆளுக்கு ஒன்னரை லட்சம் என மொத்தம் ரூ.9 லட்சத்தை ஆல்பா்ட் வில்சனிடம் பல தவணைகளாக கொடுத்துள்ளாா்.
பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஆல்பா்ட் வில்சன், 2 ஆண்டுகளுக்குமேல் ஆகியும் வேலைக்கு அனுப்பவில்லை. இதையடுத்து செல்வம், ஆல்பா்ட் வில்சனின் சுற்றுலா நிறுவனத்துக்கு சென்ற போது அது பூட்டிக்கிடந்தது. மேலும், ஆல்பா்ட் வில்சனின் கைப்பேசியும் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த செல்வம், கும்பகோணம் மேற்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து தலைமறைவான ஆல்பா்ட் வில்சனை தேடிப்பிடித்து விசாரித்தனா். அதில், வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு அனுப்புவதாக கூறி 22 போ்களிடம் ரூ. 35 லட்சத்து 40 ஆயிரம் வரை மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.
இதைதொடா்ந்து ஆல்பா்ட் வில்சனை வெள்ளிக்கிழமை இரவு கைது செய்த போலீஸாா், அவரை கும்பகோணம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி கும்பகோணம் கிளைச்சிறையில் அடைத்தனா்.