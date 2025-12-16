தஞ்சாவூர்
கும்பகோணத்தில் நவக்கிரக சுற்றுலாவுக்கு புதிய பேருந்து இயக்கம்
கும்பகோணத்திலிருந்து நவக்கிரக கோயில்களுக்கு புதிய பேருந்து இயக்கத்தை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன் தொடங்கி வைத்தாா்.
கும்பகோணத்திலிருந்து நவக்கிரக கோயில்களுக்கு புதிய பேருந்து இயக்கத்தை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் கும்பகோணம் சாா்பில் ஆன்மிக பயணிகள் ஒரே நாளில் அனைத்து நவகிரக கோயில்களையும் தரிசிக்கும் வகையில் இயக்கப்பட்டு வரும் கும்பகோணம் நவகிரக சுற்றுலாவுக்கு பழைய பேருந்து இயக்கப்பட்டு வந்தது.
இதற்கு பதிலாக புதிய பேருந்தை கும்பகோணம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் கும்பகோணம் துணை மேயா் சு.ப. தமிழழகன், மண்டல போக்குவரத்து துணை மேலாளா் (வணிகம்) எஸ். தங்கபாண்டியன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.