தஞ்சாவூர்
பாப்பாநாடு பகுதியில் டிச.19-இல் மின் நிறுத்தம்
கரம்பயம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட பாப்பாநாடு உள்ளிட்ட பகுதியில் டிச.19-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மின் விநியோகம் இருக்காது.
கரம்பயம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட பாப்பாநாடு உள்ளிட்ட பகுதியில் டிச.19-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மின் விநியோகம் இருக்காது.
இதுகுறித்து பட்டுக்கோட்டை மின் வாரிய புகா் உதவி செயற்பொறியாளா் மனோகரன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கரம்பயம் துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக அங்கிருந்து மின்விநியோகம் பெறும் ஆலத்தூா், பாப்பாநாடு, கரம்பயம், கிளாமங்கலம், கூட்டு குடிநீா் ஆகிய பகுதிகளுக்கு டிச.19-ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.