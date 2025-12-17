வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரைக் கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
ஒரத்தநாடு அருகே திருவோணம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரைக் கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம் திருவோணம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை வெளியேற்றித் தருமாறு வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் சாமிநாதனிடம் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு கூறியதற்கு, அவா், தகாத வாா்த்தைகளில் பேசியதாகக் கூறி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் திருவோணம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகம் முன்பு ஒன்றியச் செயலா் பாஸ்கா் தலைமையில் புதன்கிழமை 100-க்கும் மேற்பட்டோா் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
இதில் தலித் சமூகத்தினரை இழிவாக நடத்திவருவதாக கூறப்படும் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் சாமிநாதன் மீது வழக்கு பதிந்து பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும், ஊராட்சிச் செயலா்களுக்கு சம்பளத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும், திருவோணம் காவாலிப்பட்டி ஊராட்சியில் 100 நாள் பணி அட்டையை பறிமுதல் செய்து ஒருமையில் பேசியதாகக் கூறப்படும் பணித்தள பொறுப்பாளா் பணிநீக்கம் செய்ததைக் கண்டித்தும் மீண்டும் பணி வழங்க கோரியும் காவாலிப்பட்டி ஊராட்சி 100 நாள் பணியாளா்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினா். இதையடுத்து, அவா்களிடம் திருவோணம் வட்டாட்சியா் சுந்தரமூா்த்தி பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதில் அவா்கள் கலைந்து சென்றனா். ஆா்ப்பாட்டத்தை முன்னிட்டு ஒரத்தநாடு காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் காா்த்திகேயன், திருவோணம் காவல் ஆய்வாளா் முத்து, திருவோணம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் முத்துக்குமாா், வாட்டாத்திகோட்டை உதவி ஆய்வாளா் வீரபாண்டியன் உள்ளிட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.