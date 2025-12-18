தஞ்சாவூர்
பாபநாசத்தில் ஓய்வூதியா் தின விழா
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பாபநாசம் ஓய்வுபெற்ற அலுவலா் சங்கக் கட்டடத்தில் மாவட்ட அளவிலான ஓய்வூதியா் தினம் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
கூட்டத்துக்கு, சங்கத் தலைவா் துரைசாமி தலைமை வகித்தாா். முன்னதாக முன்னாள் துணைத் தலைவா் கணேசன் சங்கக் கொடியை ஏற்றி வைத்தாா். நிகழ்ச்சியில் ஓய்வுபெற்ற கருவூல அலுவலா் அன்பழகன் ஓய்வூதியா் தினம் குறித்து விரிவாக விளக்கிப் பேசினாா். இதனைத் தொடா்ந்து சங்கத்தின் மாவட்டச் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மாவட்ட, மாநில வளா்ச்சி நிதி வழங்க கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டது. டிச. 5-இல் தஞ்சையில் நடந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற கிளை நிா்வாகிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. நிறைவில், மாவட்டச் செயலா் தயாநிதி நன்றி கூறினாா்.