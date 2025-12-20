பேருந்துநிலையத்தை மாற்றக் கூடாது! கும்பகோணத்தில் அதிமுக ஆா்ப்பாட்டம்!
கும்பகோணம் பேருந்து நிலையத்தை மாற்ற எதிா்ப்பு தெரிவித்து அதிமுகவினா் சனிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் கருப்புகோயில் அருகே புதிய பேருந்துநிலையம் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து காந்தி பூங்கா அருகே அதிமுக சாா்பில் சனிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதில், முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ் பேசுகையில், கும்பகோணம் மையப் பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிலையத்தை மாற்றி கருப்புக் கோயில் பகுதியில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க விடமாட்டோம். அதற்கான வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது என்றாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாவட்டச் செயலா் ஆா்.கே.பாரதி மோகன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ராம. ராமநாதன், கொள்கை பரப்பு துணைச்செயலா் பி.எஸ்.சேகா், ஜெயலலிதா பேரவை இணைச் செயலா் ஏ.வி.கே. அசோக் குமாா், ஒன்றிய செயலா்கள் சோழபுரம் க.அறிவழகன், அழகு த.சின்னையன், பகுதிச் செயலா்கள் பத்ம குமரேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் பேருந்து நிலையத்தை மாற்றக் கூடாது என முழக்கமிட்டனா்.