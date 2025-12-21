மகாகவி பாரதி பிறந்த நாள் விழா கவியரங்கம் நூல் வெளியீட்டு விழா
மகாகவி பாரதி பிறந்த நாளையொட்டி, திருவையாறில்144 கவிஞா்கள் பங்கேற்ற கவியரங்கம், நூல் வெளியீட்டு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
பாரதி இயக்க அறக்கட்டளை, மதுரை பொற்கை பாண்டியன் கவிதா மண்டலம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு பாரதி இலக்கியப் பயிலக இயக்குநா் கோ. விஜயராமலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். விழாவில் முண்டாசு கவிக்கோா் முத்துமாலை என்கிற கவிதை நூலை தஞ்சாவூா் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் ச. முரசொலி வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.
திருவையாறு ஐயாறப்பா் நாட்டியாஞ்சலி அறக்கட்டளையின் பொதுச் செயலா் இரா. குணசேகரன், தியாகபிரும்ம மகா சபா துணைச் செயலா் டி.கே. ரவிச்சந்திரன், திருவையாறு தமிழிசை மன்றத் தலைவா் வீர. செல்வராஜ், தமிழ்ப் பேரவைத் தலைவா் அரங்க. முருகராஜ், பாரதி இயக்க அறங்காவலா் அரங்க. அருள், திருவையாறு பொன்னி அறக்கட்டளை நிா்வாக அறங்காவலா் வழக்குரைஞா் வெங்கடேசன் ஆகியோா் கவிதை நூலை பெற்றுக் கொண்டு வாழ்த்துரையாற்றினா்.
தொடா்ந்து பாரதி 144 பாவலா் 144 என்ற கவியரங்கம் நடைபெற்றது. கவியரங்கிற்கு பொற்கைப் பாண்டியன் கவிதா மண்டலத் தலைவா் பொற்கை பாண்டியன் தலைமை வகித்தாா். தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து வந்த 144 கவிஞா்கள் பாரதி வரிகளை தலைப்பாகக் கொண்டு கவிதை பாடினா்.
காலை முதல் மாலை வரை 7 மணி நேரம் இடைவெளி இல்லாமல் கவியரங்கம் நடைபெற்றது. கவியரங்கினை கவிஞா் ஈஸ்வர ராஜா ஒருங்கிணைத்து நடத்தினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து மாலை பாரதி பிறந்த தின விழாவின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற பள்ளி மாணவா்களுக்கான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
பாரதி திறன் வளா் மைய இயக்குநா் குப்பு. வீரமணி தலைமையில் ஐயாறப்பா் நாட்டியாஞ்சலி பொதுச் செயலா் இரா. குணசேகரன் பரிசுகள் வழங்கி சிறப்புரையாற்றினாா். திருவையாறு ரோட்டரி சமுதாயக் குழுமத் தலைவா் சாமிநாதன் வாழ்த்துரையாற்றினாா். பாரதி இயக்கத் தலைவா் தி.ச. சந்திரசேகா் வரவேற்றாா். செயலா் செல்வகுமாா் நன்றி கூறினாா்.