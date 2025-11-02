புதிய வகுப்பறை கட்டடம் கட்ட அமைச்சா் அடிக்கல்
அம்மன்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் ரூ.34.60 லட்சம் மதிப்பில் புதிய வகுப்பறை கட்டடம் கட்ட உயா்கல்வித்துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் சனிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், அம்மன் குடியில் ஊராட்சியில் ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளிக்கு கட்டட வசதி இல்லாமல் பள்ளிக் குழந்தைகள் மரத்தடியில் அமா்ந்து படித்து வந்த நிலையில், திருவிடைமருதூா் ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதியிலிருந்து ரூ. 34.60 லட்சம் மதிப்பில் புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இதற்கான பூமி பூஜை அம்மன்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
இதில், முன்னாள் எம்.பி செ. ராமலிங்கம், முன்னாள் ஒன்றிய குழு துணைத்தலைவா் ஆா்.கருணாநிதி, துக்காச்சி செல்வகுமாா் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா், ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள் கலந்து கொண்டனா்.