வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 40 பவுன் நகைகள், ரூ. 2 லட்சம் திருட்டு
கும்பகோணம்: திருவிடைமருதூா் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 40 பவுன் தங்க நகைகள், ரூ. 2 லட்சம் திருடப்பட்டதாக கூறப்படும் புகாா் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் அருகே வேப்பத்தூா் தெற்கு அக்ரஹாரத் தெருவில் வசிப்பவா் க. ஜெகதீசன்(38). இவா் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்து வருகிறாா். வீட்டில் இவரது மனைவி ராஜலட்சுமி (34), குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறாா்.
ராஜலட்சுமியின் தம்பி ஜெயக்குமாா் அண்மையில் விபத்தில் சிக்கி
தஞ்சாவூா் தனியாா் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். இவரை ராஜலட்சுமி மற்றும் உறவினா்கள் கவனித்து வருகின்றனா். ராஜலட்சுமியின் வீட்டை அதே பகுதியருகே வசிக்கும் அவரது தங்கை ராதா பராமரித்து வந்தாா்.
திங்கள்கிழமை வீட்டை பாா்க்க ராதா வந்தபோது, வீட்டின் முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. வீட்டினுள் பீரோ திறந்து கிடந்தது.
தகவலின்பேரில் வீட்டுக்கு வந்த ராஜலட்சுமி, பீரோவிலிருந்த 40 பவுன் நகைகள், ரூ. 2 லட்சம் ரொக்கத்தை காணவில்லை என்று திருவிடைமருதூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கே.ராஜூ, ஆய்வாளா் ராஜா ஆகியோா் சம்பவ இடத்தை பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தனா். கைரேகை நிபுணா்கள் தடயங்களை சேகரித்தனா்.
சம்பவம் தொடா்பாக திருவிடைமருதூா் போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.