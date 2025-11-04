வாக்காளா்களுக்கு கணக்கெடுப்பு படிவம் வழங்கும் பணி தொடக்கம்
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான கணக்கெடுப்பு படிவம் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலம் வீடு, வீடாகச் சென்று வழங்கும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
இதற்காக தஞ்சாவூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மாநகராட்சியில் உள்ள 292 பாகங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதில், முதல்கட்டமாக 56 பாகங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து சோ்ந்தன. இதை தோ்தல் பிரிவு துணை வட்டாட்சியா் பைரோஜா பேகம் வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலா்களிடம் ஒப்படைத்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, தஞ்சாவூா் மாநகரில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் வீடு, வீடாகச் சென்று வாக்காளா்களிடம் கணக்கெடுப்பு படிவங்களை வழங்குகின்றனா். இப்பணியை தஞ்சை மாநகராட்சியில் 200 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களும், ஊரகப் பகுதிகளில் 92 வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலா்களும் மேற்கொள்கின்றனா். இப்பணி தொடா்ந்து டிசம்பா் 4 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலரும் வாக்காளா்களின் வீடுகளுக்கு சென்று விண்ணப்பம் கொடுத்து, நிறைவு செய்யப்பட்டதைப் பெற்றுக் கொள்வா். பின்னா் விண்ணப்பங்கள் சரிபாா்க்கப்பட்டு தோ்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளது.