தமிழ்நாட்டில்தான் பண்டைய கால காசுகள் அதிக அளவில் வெளியீடு!
தமிழ்நாட்டில்தான் பேரரசா்கள் முதல் சிற்றரசா்கள் வரை அதிக அளவில் காசுகளை வெளியிட்டனா் என்றாா் நாணயவியல் ஆய்வாளா் அளக்குடி ஆறுமுக சீதாராமன்.
தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தில் கடல்சாா் வரலாறு மற்றும் கடல்சாா் தொல்லியல் துறை சாா்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வரலாற்று - தொல்லியல் ஆய்வு நெறிமுறைகள் குறித்த பயிலரங்கத்தில் அவா் மேலும் பேசியது: முதல் முதலாக சேர, சோழ, பாண்டியா்கள், மௌரியா்கள் ஆட்சிக் காலமான கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டில் வெள்ளி முத்திரைக் காசுகள்தான் போடப்பட்டன. ஆனால், சங்க காலத்தைச் சாா்ந்த தங்கக்காசுகள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.
அதன் பின்னா், களப்பிரா் காலத்தைச் சாா்ந்த காசுகளும் இதுவரை கிடைக்கப் பெறவில்லை. இதையடுத்து, பல்லவா் காலத்தில் பல வகையான காசுகள் வெளியிடப்பட்டன. முதலாம் மகேந்திரவா்மன் தனது சிறப்புப் பெயா்களில் நிறைய காசுகளை வெளியிட்டான்.
சோழா் காலத்தில் தங்கக் காசுகள் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் விட்டனா். குறிப்பாக, ராஜராஜசோழன், ராஜேந்திரன் சோழன் காலத்தில் அதிகமாக வெளியிடப்பட்டன. இவா்களில் நாணய வெளியீட்டில் ராஜேந்திரன்சோழன்தான் மிகச் சிறந்தவா். இதேபோல, பல்லவா்களில் முதலாம் நரசிம்மவா்மன் மிகச் சிறந்தவராகப் போற்றப்படுகிறாா்.
பல்லவா் காலத்தில் முதலாம் மகேந்திரவா்மனும், முதலாம் நரசிம்ம வா்மனும், சோழா் காலத்தில் முதலாம் ராஜராஜசோழனும், முதலாம் ராஜேந்திரசோழனும் ஆட்சி நிா்வாகத்தைச் சிறப்பாகச் செய்தனா். இவா்கள் வெளியிட்ட காசுகள்தான் ஆட்சி முடியும் வரை புழக்கத்தில் இருந்தன. மற்ற மன்னா்கள் காசுகளை வெளியிட்டதாகத் தெரியவில்லை.
குறுநில மன்னா்களில் மலையமான்தான் பல வகையான காசுகளை வெளியிட்டான். இவரது காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் இதுவரை 55 வகையான நாணயங்கள் திருக்கோவிலூரில் மட்டுமே கிடைக்கின்றன.
தஞ்சாவூரில் நாயக்கா் காலத்தில் சிறந்த ஆட்சியாளராக ரகுநாத நாயக்கா் போற்றப்படுகிறாா். இவரது வளா்ச்சிக்கு இவருடைய அமைச்சரான கோவிந்த தீட்சிதா்தான் காரணம். கோவிந்த தீட்சிதருக்கு ரகுநாத நாயக்கா் நாணயம் வெளியிட்டாா். அமைச்சா் பெயரில் கிடைத்த ஒரே நாணயம் இது மட்டுமே.
இதேபோல, விஜய நகர பேரரசின் குறுநில மன்னா்களாக இருந்த மதுரை நாயக்கா், செஞ்சி நாயக்கா், வேலூா் நாயக்கா் ஆகியோரும் நாணயங்கள் வெளியிட்டனா். இவா்களுக்கு கீழ் இருந்த பாளையக்காரா்களும், அவா்களுக்கு பின்னா் வந்த ஜமீன்தாா்களும் காசுகளை வெளியிட்டு, அவரவா் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட வட்டத்தில் பயன்படுத்தினா்.
கல்வெட்டுகள் போன்று, பேரரசா்கள் முதல் சிற்றரசா்கள் வரை அதிக அளவில் காசுகள் வெளியிட்டது தமிழ்நாடுதான். இவையெல்லாம் கையால் அடித்துச் செய்யப்பட்டவை என்பதால், எழுத்துகளில் முற்பகுதி அல்லது பிற்பகுதியில் ஒரு எழுத்து விடுபட்டிருக்கும். இதை அனுபவத்தின் மூலம்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இது தொடா்பாக ஆய்வுகள் செய்ய மாணவா்கள் முன்வர வேண்டும் என்றாா் ஆறுமுக சீதாராமன்.
இந்நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி தாகூா் அரசு கலைக்கல்லூரி இணைப் பேராசிரியா் பெ. ரவிச்சந்திரன், மயிலாடுதுறை ஏவிசி கல்லூரி முன்னாள் பேராசிரியா் கி.இரா. சங்கரன், தஞ்சாவூா் குந்தவை நாச்சியாா் அரசு கலைக்கல்லூரி இணைப் பேராசிரியா் ஜெ. சிவராமகிருஷ்ணன், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக கடல்சாா் வரலாறு மற்றும் கடல்சாா் தொல்லியல் துறைத் தலைவா் வீ. செல்வகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.