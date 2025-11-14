நெல் கொள்முதல் பணியில் கூலி குறைவால் சுமைதூக்கும் தொழிலாளா்கள் பற்றாக்குறை
நமது நிருபா்
‘டெல்டா’ மாவட்டங்களில் நெல் கொள்முதல் பணியில் கூலி குறைவு காரணமாக சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால், கொள்முதல் பணியில் மிகப் பெரிய தேக்கம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
‘டெல்டா’ மாவட்டங்களில் 1,200-க்கும் அதிகமான நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் உள்ளன. விவசாயிகள் விளைவிக்கும் நெல்லை குறைந்தபட்ச ஆதார விலையில் விற்பதற்கு இந்த அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றன. இந்த நிலையங்களிலும், நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகளிலும் ஏறத்தாழ 25 ஆயிரம் சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் இருந்தனா். சில ஆண்டுகளாக சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 7 ஆயிரம் தொழிலாளா்கள் குறைந்தது மட்டுமல்லாமல், பெரும்பாலானோா் வேலைவாய்ப்புக்காக கேரள மாநிலத்துக்கு சென்றுவிட்டனா்.
இதனால், நிகழாண்டு கொள்முதல் பணியில் ஏற்பட்ட பிரச்னைக்கான காரணங்களில் சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பற்றாக்குறையும் ஒன்று. குறிப்பாக, நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகளில் நிகழாண்டு சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பெருமளவில் குறைந்துவிட்டதால் லாரிகளிலிருந்து மூட்டைகளை இறக்குவதற்கு ஆள்கள் இல்லை.
தஞ்சாவூா் அருகே பிள்ளையாா்பட்டி கிடங்கில் ஏறத்தாழ 90 சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் வேலை செய்து வந்த நிலையில், தற்போது 15 - 20 போ் மட்டுமே உள்ளனா். இதன் காரணமாக நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகள் முன் சாலையில் நெடுந்தொலைவுக்கு லாரிகள் வரிசையில் காத்துக் கிடந்தன.
இதேபோல, சில நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் 10 - 12 சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பணியாற்றிய நிலையில், தற்போது 4 - 5 போ் மட்டுமே இருக்கின்றனா். இதன் காரணமாகவும் சில நிலையங்களில் கொள்முதல் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டதால், விவசாயிகள் நெல்லை விற்க முடியாமல் மிகுந்த துயரத்துக்கு ஆளாகினா். நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகள் மூடல், கூலி குறைவு உள்ளிட்டவையே இதற்குக் காரணம் என்றனா் தொழிலாளா்கள்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக ஏஐடியுசி தொழிற்சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் சி. சந்திரகுமாா் மேலும் தெரிவித்தது:
நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகளில் போதுமான அளவுக்கு சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் இருந்த நிலையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சில கிடங்குகள் தேவையில்லை என்ற முடிவை நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக நிா்வாகம் முடிவு செய்து, மூடிவிட்டன. இதனால், வேலைவாய்ப்பை இழந்த சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் கேரளத்துக்குச் சென்றனா். அங்கு வேலை கிடைத்த ஏராளமான தொழிலாளா்கள் திரும்பி வரவில்லை.
மேலும், 60 வயது கடந்த தொழிலாளா்களுக்கு வேலை இல்லை என்ற முடிவை நிா்வாகம் மேற்கொண்டதால், அவா்களையும் வேலைக்கு எடுப்பதில்லை. இந்தப் பணியில் கூலி குறைவாக இருப்பதால், சில ஆண்டுகளாக இளைஞா்கள் யாரும் முன் வருவதில்லை. தனியாா் மூட்டைக்கு ரூ. 15 கூலி கொடுக்கும் நிலையில், நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும், நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகளிலும் மிகச் சொற்பமாக மூட்டைக்கு ரூ. 1.48 மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. முன்பெல்லாம் தொழிலாளா்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு வருங்கால வைப்பு நிதி போன்றவை இருந்து வந்த நிலையில், அவையும் தற்போது நிறுத்தப்பட்டுவிட்டன.
இதனால், இப்பணிக்கு இளைஞா்கள் முன் வராததுதான் கொள்முதல் நிலையங்களிலும், நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகளிலும் சுமை தூக்கும் தொழிலாளா்கள் பற்றாக்குறை இருப்பதற்கு காரணம். மூட்டைக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 10 கூலி நிா்ணயிக்கப்பட்டால்தான் கொள்முதல் பணிக்கு தொழிலாளா்கள் வருவாா்கள் என்றாா் சந்திரகுமாா்.
நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கூட ஆங்காங்கே தற்காலிகமாக தொழிலாளா்கள் சோ்க்கப்பட்டு, நிலைமை சமாளிக்கப்பட்டது. ஆனால், நெல் சேமிப்புக் கிடங்குகளில் தொழிலாளா்கள் பெருமளவு முன் வராததால், நிகழாண்டு நெல் மூட்டைகள் இயக்கத்தில் மிகப் பெரிய தொய்வு ஏற்பட்டது. எனவே, கொள்முதல் பணி தொய்வில்லாமல் நடைபெறுவதற்கு நியாயமான கூலி நிா்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தொழிலாளா்களின் எதிா்பாா்ப்பு.