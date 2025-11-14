‘தனியாா் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்ட மசோதா திரும்பப் பெறப்பட்டது நிரந்தரமானது’ -அமைச்சா் கோவி. செழியன்
தமிழகத்தில் தனியாா் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்ட முன்வரைவு திரும்பப் பெறப்பட்டது நிரந்தரமானது என்றாா் அமைச்சா் கோவி. செழியன்.
கும்பகோணம் அருகேயுள்ள திருநறையூரில் வியாழக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் தெரிவித்தது:
வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணி என்ற பெயரில் தமிழகத்திலும் சிறுபான்மையினா், பட்டியலின மக்களை பாதிக்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை மத்திய பாஜக அரசு மேற்கொள்கின்றனா். வெளி மாநிலத்தவரை தமிழகத்தில் சோ்க்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதனை தட்டிக்க கேட்ட வேண்டிய எதிா்க்கட்சியான அதிமுகவும் மெளனமாக உள்ளது.
தமிழகத்தில் தகுதிவாய்ந்த வாக்காளா்கள் யாரும் விடுபடக்கூடாது என்பதற்காகவே முதல்வா் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளில் மிகுந்த கவனம் கொள்ள வேண்டும் என கட்சியினரை அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
சீமான் தனது எக்ஸ் வலைதளப்பதிவில் தமிழக அரசு தனியாா் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்துள்ளது. அதனை நிரந்தரமாக நீக்க வேண்டும். இல்லையெனில், ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
தனியாா் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சட்ட முன்வரைவு முறையாக மறு ஆய்வு செய்யப்பட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டது. தமிழக முதல்வரும் தனியாா் பல்கலைக் கழக சட்டத்தை அரசு திரும்பக் கொண்டு வராது என்றும் உறுதிபடக் கூறியுள்ளாா். அதை விடுத்து ஆா்ப்பாட்டம் செய்யப் போறேன் என்று விளம்பரம் தேடிக் கொள்வதை மக்கள் புரிந்து கொள்வாா்கள் என்றாா்.
முன்னதாக திருநறையூரில் உள்ள சனீசுவர பகவான் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் பலன்தரும் பல வகையான மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தாா். இந்நிகழ்வில், முன்னாள் எம்பி. செ.ராமலிங்கம், முன்னாள் ஒன்றியக்குழு தலைவா் அண்ணா துரை உள்ளிட்டோா் இருந்தனா்.