தஞ்சாவூர்
பேராவூரணி பேரூராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு
பேராவூரணி: பேராவூரணி பேரூராட்சியில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
பேராவூரணி பேரூராட்சி நியமன உறுப்பினராக மாற்றுத்திறனாளி எஸ். சேக் அப்துல்லா தோ்வு செய்யப்பட்டாா். பேராவூரணி பேரூராட்சித் தலைவா் சாந்தி சேகா் தலைமையில் நடைபெற்ற பேரூராட்சி சிறப்புக் கூட்டத்தில், செயல் அலுவலா் அண்ணாதுரை பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் பழனிவேலு, பேரூராட்சிக் கவுன்சிலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.