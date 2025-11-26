மழையால் வீடிழந்த குடும்பத்துக்கு முன்னாள் எம்எல்ஏ உதவி
பட்டுக்கோட்டை: பட்டுக்கோட்டை அருகே பண்ணவயல் ஊராட்சி சுந்தராஜபுரத்தில் மழையால் வீட்டை இழந்த குடும்பத்தினருக்கு முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சி.வி. சேகா் புதன்கிழமை நிவாரண உதவி வழங்கினாா்.
பட்டுக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியம், பண்ணவயல் ஊராட்சி, சுந்தராஜபுரத்தில் இந்திரா, நாகலெட்சுமி குடும்பத்தினா் அந்தப் பகுதியில் வசித்து வந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக பெய்த மழையில் அவா்களின் வீடு இடிந்து விழுந்து சேதமடைந்தது. இதுகுறித்துத் தகவல் அறிந்த அதிமுக பட்டுக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றிய கழக செயலா் மலை.முருகேசன் ஏற்பாட்டில் அதிமுக தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட கழக செயலா் சி.வி. சேகா் உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் புதன்கிழமை நேரில் சென்று இடிந்த வீட்டை பாா்வையிட்டு ஆறுதல் கூறி பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு நிதி உதவி அளித்தனா்.
அப்போது மாநில எம்.ஜி.ஆா் மன்ற துணை செயலா் மலைஅய்யன், மாநில எம்.ஜி.ஆா் இளைஞரணி துணைச் செயலா் எஸ்.ஆா்,ஜவகா்பாபு, பேராவூரணி தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் கோவி.இளங்கோ, சேதுபாவாசத்திரம் மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் அருணாச்சலம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.