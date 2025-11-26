தஞ்சாவூர்
மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 114.20 அடி
தஞ்சாவூா்: மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 114.20 அடியாக இருந்தது.
அணைக்கு விநாடிக்கு 6,283 கன அடி வீதம் தண்ணீா் வந்து கொண்டிருந்தது. அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 1,000 கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது.
கல்லணையிலிருந்து விநாடிக்கு காவிரி, கல்லணைக் கால்வாயில் தலா 501 கன அடி வீதமும், வெண்ணாற்றில் 505 கன அடி வீதமும், கொள்ளிடத்தில் 3,016 கன அடி வீதமும் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது.