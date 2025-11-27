தஞ்சாவூர்
பெருமகளூா் பகுதியில் இன்றைய மின் நிறுத்தம் ரத்து
பேராவூரணி அருகே உள்ள வீரக்குடி துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து மின்னூட்டம் செல்லும் கிராமங்களில் மின் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
பேராவூரணி: பேராவூரணி அருகே உள்ள வீரக்குடி துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து மின்னூட்டம் செல்லும் கிராமங்களில் வியாழக்கிழமை மின் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளதால், மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் பராமரிப்பு தேதி பின்னா் அறிவிக்கப்படும் என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் டி.பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.