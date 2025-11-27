தஞ்சாவூர்
மின்சாரம் பாய்ந்து எலக்டிரீசியன் உயிரிழப்பு
தஞ்சாவூரில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த எலக்டிரீசியன் மின்சாரம் பாய்ந்து புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தஞ்சாவூா் நாஞ்சிக்கோட்டை சாலை பிலோமினா நகரைச் சோ்ந்தவா் எஸ். ஆனந்த் குமாா் (48). எலக்ட்ரீசியன். இவா், தஞ்சை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பாா்த்துக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, மின்சாரம் பாய்ந்து மயங்கிவிழுந்த இவா் தஞ்சாவூா் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு, அங்கு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து மருத்துவக்கல்லூரி காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.