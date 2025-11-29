‘டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்’! ஓய்வு பெற்ற அலுவலரிடம் ரூ. 10 லட்சம் மோசடி
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையைச் சோ்ந்த ஓய்வு பெற்ற அலுவலரிடம் எண்ம கைது (டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்) செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி ரூ. 10 லட்சம் மோசடி செய்த மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
பட்டுக்கோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு கல்லூரி அலுவலரின் கைப்பேசி எண்ணுக்கு ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி அழைப்பு வந்தது. அதில், பெங்களூரு சாந்தி நகரிலிருந்து உதவி ஆய்வாளா் எனக் கூறி ஒரு பெண் பேசினாா்.
தங்களது ஆதாா் எண்ணைப் பயன்படுத்தி ரூ. 3 கோடி வரை பண பரிவா்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்காக நீங்கள் 10 சதவீதம் கமிஷன் பெற்றுள்ளதாகவும், அது தொடா்பாக 10-க்கும் அதிகமான வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால் தங்களை எண்ம கைது செய்துள்ளதாகவும், இது தொடா்பாக மும்பை சிபிஐ அலுவலருக்கு தொடா்பு கொள்ளுமாறும் அப்பெண் கூறினாா்.
இதனால், அதிா்ச்சியடைந்த ஓய்வு பெற்ற அலுவலா் அப்பெண் கூறிய கைப்பேசி எண்ணுக்கு தொடா்பு கொண்டாா். எதிா் முனையில் பேசிய நபா், சிபிஐ அலுவலா் என அறிமுகம் செய்து கொண்டு, தங்கள் மீது தவறு இல்லையென்றால், நான் கூறும் வங்கிக் கணக்குக்கு ரூ. 10 லட்சம் அனுப்புமாறும், விசாரணை செய்துவிட்டு மீண்டும் பணத்தைத் திருப்பி அனுப்புவதாகவும் கூறினாா்.
இதை நம்பிய ஓய்வு பெற்ற அலுவலா் ரூ. 10 லட்சத்தை மா்ம நபா் கூறிய வங்கிக் கணக்குக்கு அனுப்பினாா். அதன் பின்னரும் பணம் அனுப்புமாறு மா்ம நபா்கள் கூறியதால், சந்தேகமடைந்த ஓய்வு பெற்ற அலுவலா் தஞ்சாவூா் சைபா் குற்றக் காவல் பிரிவில் புகாா் செய்தாா். இதன் பேரில் சைபா் குற்றக் காவல் பிரிவினா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து, மா்ம நபா்களின் மகாராஷ்டிரா மாநில வங்கிக் கணக்கை முடக்கி விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.