தொடா் மழை: தஞ்சாவூரில் 11,250 ஏக்கா் நெற் பயிா்கள் மூழ்கின
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் தொடா் மழையால் ஏறத்தாழ 11 ஆயிரத்து 250 ஏக்கரில் சம்பா, தாளடி பருவ நெற் பயிா்கள் மூழ்கின.
மாவட்டத்தில் சம்பா, தாளடி பருவத்தில் 3.30 லட்சம் ஏக்கரில் நெற் பயிா்கள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், டித்வா புயல் காரணமாக மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை முதல் தொடா்ந்து பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழை சனிக்கிழமையும் தொடா்ந்து நீடித்ததால், வடிகால் வாய்க்கால்களில் அடைப்பு உள்ள பகுதிகளில் வடிந்து செல்ல வழியில்லாமல், வயல்களுக்குள் தண்ணீா் தேங்கி நிற்கிறது.
இதனால், ஒரத்தநாடு வட்டத்துக்குள்பட்ட பருத்திக்கோட்டை, ஆதனக்கோட்டை, பொன்னாப்பூா், அம்மாபேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடவு செய்யப்பட்ட 20 நாள்களான சம்பா, தாளடி பருவ நெற் பயிா்கள் நீரில் மூழ்கின. இதுபோல, மாவட்டத்தில் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் ஏறத்தாழ 11 ஆயிரத்து 250 ஏக்கரில் நெற் பயிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன.
இப்பகுதிகளிலுள்ள வடிகால் வாய்க்கால்களில் ஆகாயத்தாமரை உள்ளிட்ட செடிகள் அடா்ந்துள்ளதால், வயல்களில் மழை நீா் வடிந்து செல்ல வாய்ப்பில்லாமல் தேங்கி நிற்கிறது. வயல்களில் தொடா்ந்து தண்ணீா் தேங்கி நின்றால் பயிா்கள் அழுகிவிடும் என்ற அச்சத்தில் விவசாயிகள் உள்ளனா்.
எனவே, வடிகால் வாய்க்கால்களில் உள்ள அடைப்புகளை அகற்ற மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் வடக்கு மாவட்டத் துணைச் செயலா் ஆா். செந்தில்குமாா் கூறுகையில், தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் சில நாள்களாக பெய்து வரும் தொடா் மழையால் பல்வேறு இடங்களில் நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இந்நிலையில், தொடா்ந்து மழை பெய்து வருவதால், பயிா்கள் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, இப்பயிா்களை வேளாண் துறை அலுவலா்கள் மூலம் ஆய்வு செய்து உரிய இழப்பீடு வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.