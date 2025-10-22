தஞ்சாவூர்
அமித்ஷா பிறந்த நாள் விழா
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு அருகேயுள்ள கல்யாணபுரத்தில், மத்திய உள் துறை அமைச்சா் அமித்ஷா பிறந்த நாள் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இவ்விழாவில் கா்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்துப் பொருள்கள் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. இதில், பாஜக மூத்த உறுப்பினரும், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளருமான ராதிகா கேசவன், பாஜக மாவட்ட பல்வேறு பிரிவு பொறுப்பாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.