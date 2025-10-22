கும்பகோணம் அருகே மூப்பக்கோவில் ஏரகரம் பிரதான சாலையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை புதன்கிழமை பாா்வையிட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன். உடன், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா்.
கும்பகோணம் அருகே மூப்பக்கோவில் ஏரகரம் பிரதான சாலையில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை புதன்கிழமை பாா்வையிட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன். உடன், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா்.
தஞ்சாவூர்

கும்பகோணம் மழை பாதிப்பு பகுதிகளில் எம்எல்ஏ ஆய்வு

கும்பகோணம் மாநகரில் மழை பாதிப்பு இடங்களை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு, சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
Published on

கும்பகோணம்: கும்பகோணம் மாநகரில் மழை பாதிப்பு இடங்களை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு, சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

கும்பகோணத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை காரணமாக 13-ஆவது வாா்டு சோலையப்பன் தெரு, விஸ்வநாதா் காலனி, மூப்பக்கோவில் - ஏரகரம் பிரதான சாலை, 25-ஆவது வாா்டு மூப்பக்கோவில், 14-ஆவது வாா்டு தங்கையா நகா், கணபதி நகா், ஆனையடி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கி, பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிகளை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. அன்பழகன் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு, மழை நீா் வடிவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள மாநகராட்சி அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

இதையடுத்து, மாநகராட்சி ஆணையா் மு. காந்திராஜ் தலைமையில் மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவு அலுவலா்கள், ஊழியா்கள் ஜேசிபி மூலம் மழை நீா் வடிந்து செல்வதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com