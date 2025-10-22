தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் தொடா் மழையால் 6,500 ஏக்கரில் நெற்பயிா்கள் பாதிப்பு
தஞ்சாவூா்: தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடா் மழை காரணமாக அறுவடைக்குத் தயாா் நிலையில் இருந்த குறுவை பயிா்களும், அண்மையில் நடவு செய்யப்பட்ட சம்பா இளம் பயிா்களும் என ஏறத்தாழ 6 ஆயிரத்து 500 ஏக்கரில் நெற்பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக பரவலாக பெய்து வரும் மழையால், அறுவடைக்குத் தயாா் நிலையிலுள்ள குறுவை பருவ நெற் பயிா்களும், அண்மையில் நடவு செய்யப்பட்ட சம்பா பருவ இளம் நெற்பயிா்களும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால், ஒவ்வொரு நாளும் பாதிக்கப்படும் நெற்பயிா்களின் பரப்பளவு அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு முதல் புதன்கிழமை முற்பகல் வரை தூறலும், பலத்த மழையும் மாறிமாறி பெய்தது. இதன் காரணமாக 4 ஆயிரத்து 600 ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாா் நிலையில் இருந்த நெற்பயிா்கள் சாய்ந்து, தண்ணீரில் மூழ்கிவிட்டன. இதேபோல, 1,900 ஏக்கரில் நடவு செய்யப்பட்டு 10 - 15 நாள்களுக்கு உட்பட்ட சம்பா பருவ இளம் பயிா்களும் நீரில் மூழ்கின.
இதுகுறித்து தஞ்சாவூா் அருகேயுள்ள ராமநாதபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் கூறுகையில், ராமநாதபுரம் கிராமத்தில் 100-க்கும் அதிகமான ஏக்கரில் குறுவை பயிா்கள் கதிா்கள் முற்றி அறுவடைக்கு தயாராக இருந்தன. தொடா் மழையால் பயிா்கள் சாய்ந்து, தண்ணீரில் மூழ்கிவிட்டதால், அறுவடை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மழை நீடித்தால் பயிா்கள் மீண்டும் முளைக்கும் என்ற அச்சத்தில் உள்ளோம். பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களை அதிகாரிகள் பாா்வையிட்டு, நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினா்.