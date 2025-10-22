நெல் கொள்முதல் பிரச்னைக்கு முன்னேற்பாடு இல்லாததே காரணம்: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்
தஞ்சாவூா்: டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலவும் நெல் கொள்முதல் பிரச்னைக்கு அரசு முன்னேற்பாடுகளை சரியாக மேற்கொள்ளாததே காரணம் என்றாா் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநிலப் பொதுச் செயலா் சாமி. நடராஜன்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்திலுள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நிலவும் நெல் கொள்முதல் பிரச்னை தொடா்பாக சாமி. நடராஜன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா் சின்னை. பாண்டியன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் என்.வி. கண்ணன், தலைவா் பி. செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் கொண்ட குழுவினா் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனா். இதைத்தொடா்ந்து, தஞ்சாவூரில் செய்தியாளா்களிடம் சாமி. நடராஜன் புதன்கிழமை தெரிவித்தது:
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஆலக்குடி, தென்னமநாடு, ஒரத்தநாடு புதூா், கருக்காக்கோட்டை, பஞ்சநதிக்கோட்டை உள்பட பல்வேறு நேரடி நெல் நிலையங்களில் நெல் தேங்கியுள்ளது. இந்த பிரச்னை டெல்டா மாவட்டங்கள் முழுவதும் நிலவுகிறது. அரசு தரப்பில் சரியான முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்படாமல் விட்டுவிட்டதே இதற்குக் காரணம். நிகழாண்டு கூடுதல் பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட விவரத்தை வேளாண் துறையில் பெற்று, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை எடுத்திருந்தால், இப்பிரச்னையை தவிா்த்திருக்கலாம்.
அவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், தற்போது நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கியுள்ள நெல் மழையில் நனைந்து மீண்டும் முளைத்து வருகிறது. எனவே, போா்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து, நடமாடும் கொள்முதல் நிலையத்தை உருவாக்கி நெல் அனைத்தையும் கொள்முதல் செய்து, நேரடியாக அரவை ஆலைகளுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ஈரப்பதம் 22 சதவீதம் வரையுள்ள நெல்லையும் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்.
டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு வார காலமாக பெய்து வரும் மழையால் அறுவடைக்கு தயாா் நிலையில் இருந்த குறுவை பருவ நெல்பயிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி முளைக்கும் தருவாயில் உள்ளது. இதேபோல, சம்பா, தாளடி பயிா்களையும் மழை நீா் சூழ்ந்துள்ளது. எனவே, நீா் வளத் துறை, உள்ளாட்சி நிா்வாகத்தினா் வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், நீா் சூழ்ந்துள்ள வயல்களைக் கணக்கெடுப்பு செய்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றாா் நடராஜன்.