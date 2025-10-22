பருவ மழை: தஞ்சாவூா் மாநகரில் 9 நிவாரண முகாம்கள்
தஞ்சாவூா்: தஞ்சாவூா் மாநகரில் வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி, 9 நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் மேயா் சண். ராமநாதன்.
தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்ற வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ள தேவையான முன்னேற்பாடுகள் குறித்த அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:
தஞ்சாவூா் மாநகரில் வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை உடனுக்குடன் சீா் செய்யும் வகையில் 4 மண்டலத் தலைவா்களைக் கொண்டு மீட்புக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு மண்டலங்களிலும் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீரால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை சரி செய்யவும், மின் மோட்டாா்களை கொண்டு மழை நீா் தேங்காதவாறும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் தங்குவதற்கான நிவாரண முகாம்கள் 9 இடங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டு, அங்கு உணவு, குடிநீா், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்படவுள்ளன.
இரவு நேரங்களில் அவசர நடவடிக்கை எடுக்க 25 பணியாளா்களை கொண்ட குழு தயாா் நிலையில் உள்ளது. 24 மணிநேரமும் இயங்கும் கரந்தை, சீனிவாசபுரம், கல்லுக்குளம், மகா்நோன்புசாவடி ஆகிய நகா் நல மையங்களில் மருத்துவக்குழு அமைக்கப்பட்டு தயாா் நிலையில் உள்ளது. பொதுமக்கள் புகாா்களை 1800-425-1100 என்ற இலவச எண்ணில் தொடா்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம் என்றாா் மேயா்.
இக்கூட்டத்தில் துணை மேயா் அஞ்சுகம் பூபதி, ஆணையா் க. கண்ணன், மண்டலக் குழுத் தலைவா்கள் எஸ்.சி. மேத்தா, ரம்யா சரவணன், க. கலையரசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.