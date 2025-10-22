தஞ்சாவூர்
பூதலூரில் 58.4 மி.மீ. மழை
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக பூதலூரில் 58.4 மி.மீ. மழை பெய்தது.
மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணிநேரத்தில் பெய்த மழையளவு (மில்லிமீட்டரில்):
பூதலூா் 58.4, திருவிடைமருதூா் 55, அய்யம்பேட்டை 54.2, அணைக்கரை 47, நெய்வாசல் தென்பாதி 46.8, மஞ்சளாறு 46.4, திருக்காட்டுப்பள்ளி 46.2, பேராவூரணி 46, பட்டுக்கோட்டை, திருவையாறு தலா 43, கும்பகோணம் 36, குருங்குளம் 35.2, கல்லணை 34.4, ஈச்சன்விடுதி 33, தஞ்சாவூா் 29.2, பாபநாசம் 29, மதுக்கூா் 26.8, அதிராம்பட்டினம் 25.9, ஒரத்தநாடு, வெட்டிக்காடு தலா 25.4, வல்லம் 17.6.