திருவையாறில் மழைநீா் தேங்கி வாழை சாகுபடி பாதிப்பு
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு அருகே தொடா் மழை பெய்த நிலையில், வடிகால் பிரச்னை காரணமாக தண்ணீா் தேங்கியதால் வாழை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவையாறு அருகே கல்யாணபுரம், பொன்னாவரை, புதுத்தெரு, உப்புக்காய்ச்சிப்பேட்டை, மேல உத்தமநல்லூா், ஒத்தவீடு, கணபதி அக்கரகாரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏறத்தாழ 100 ஏக்கரில் வாழை சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஸ்ரீராம் நகா் - உத்தமநல்லூா் இடையே ஏறத்தாழ 6 கி.மீ. தொலைவுக்கு உள்ள கல்யாணி ஏ பிரிவு வடிகால் வாய்க்கால் தூா் வாரப்படாததால், மழைக்காலத்தில் தண்ணீா் தேங்கி வாழை விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சில நாட்களாக பெய்த தொடா் மழையால் வாழை மரங்களைச் சூழ்ந்து தொடா்ந்து தண்ணீா் தேங்கி நிற்பதால், வோ்கள் அழுகி பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து பொன்னாவரையைச் சோ்ந்த வாழை விவசாயி பொன். பாஸ்கா் மேலும் தெரிவித்தது: ஐந்து ஏக்கரில் வாழை சாகுபடி செய்து வருகிறேன். கல்யாணி வடிகால் வாய்க்கால் தூா் வாரப்படாததால், ஆண்டுதோறும் மழைக்காலத்தில் தண்ணீா் தேங்கி வாழை சாகுபடி பாதிக்கப்படுகிறது.
எனவே, தமிழக அரசும் மாவட்ட நிா்வாகமும் வாழை விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க கல்யாணி ஏ பிரிவு வடிகால் வாய்க்கால் பகுதியைத் தூா்வாரவும், நெல் பயிருக்கு உள்ளதுபோல, வாழை சாகுபடிக்கும் காப்பீடு செய்வதற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் பாஸ்கா்.