நெல் சாகுபடியில் இலைச்சுருட்டு புழு: பயிரை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் நெல் சாகுபடியில் காணப்படும் இலைச்சுருட்டுப் புழு தாக்குதலிலிருந்து பயிரைக் காப்பாற்றுவதற்கான யோசனைகளை வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தஞ்சாவூா் வேளாண் இணை இயக்குநா் கோ. வித்யா தெரிவித்திருப்பது: மாவட்டத்தில் தற்போது மழைக்காலம் மற்றும் மேகமூட்டத்துடன் அதிக ஈரப்பதம் உள்ள சூழ்நிலை இருப்பதால், வளா்ச்சிப் பருவத்தில் உள்ள நெல் பயிரில் இலைச்சுருட்டு புழுத் தாக்குதல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
நெல் பயிருக்கு யூரியா, டிஏபி, பொட்டாஷ் ஆகிய உரங்களை தேவைக்கேற்ப பிரித்து 4 முறை இடுவதன் மூலம் இலைச்சுருட்டு புழுத் தாக்குதல் வராமல் பாதுகாக்க முடியும். எனவே, விவசாயிகள் தேவையான அளவு தழைச்சத்து உரத்தைப் பயன்படுத்தி இலைச்சுருட்டு புழுத் தாக்குதலிலிருந்து காப்பாற்றலாம். நெல் வயல் வரப்புகளைச் சுத்தமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் இலைச்சுருட்டு புழுத் தாக்குதல் ஏற்படுவதைக் குறைக்க முடியும்.
இலைச்சுருட்டு புழுத் தாக்குதலுக்கான எதிா்ப்பு சக்தி கொண்ட நெல் ரகங்களைப் பயிரிட்டால் குறைக்கலாம். ஐந்து ஹெக்டேருக்கு ஒரு விளக்குப் பொறி அமைத்து தாய் அந்தப் பூச்சிகளைக் கவா்ந்து அழிப்பதன் மூலம் இலைச்சுருட்டு புழுத் தாக்குதலிலிருந்து தப்பிக்கலாம்.
நெல் பயிரில் வளா் பருவத்தில் இலைச்சுருட்டுப் புழுத் தாக்குதல் 10 சதவீதத்துக்கு மேல் இலை சேதமும், பூக்கும் நிலையில் உள்ள நெல் பயிரில் 5 சதவீதத்துக்கு சேதமும் தென்பட்டால் அசாா்டியாக்டின், காா்டேப்ஹைட்ரோகுளோரைடு, குளோரோடேரேனிலிபுருள், பைப்ரினில், புளுபென்டிமைட், தையமீத்தாக்கம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு பூச்சி மருந்துதைப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தலாம்.