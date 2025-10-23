மதுபோதையில் உண்டியலை திருடிய இளைஞா் கைது: 3 போ் தப்பியோட்டம்
திருவிடைமருதூா் அருகே புதன்கிழமை மதுபோதையில் கோயில் உண்டியல் மற்றும் ஒலிப்பெருக்கியை திருடிச் சென்ற இளைஞா்களை கண்ட பொதுமக்கள் ஒருவரை மடக்கிப் பிடித்தனா். மேலும் 3 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் அருகே மேலையூா் பனங்கட்டான்குடியில் வரசித்தி விநாயகா் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் புதன்கிழமை காலை பூஜை முடிந்து கோயிலை அா்ச்சகா் வழக்கம்போல் பூட்டி விட்டுச் சென்றாா். அங்கு இரு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த 4 இளைஞா்கள் கோயில் வளாகத்தில் மதிய நேரத்தில் அமா்ந்து மது அருந்தியுள்ளனா்.
பின்னா் கோயிலின் பின்பக்கச் சுவா் வழியாக ஏறி உள்ளே குதித்த 4 பேரும் மூலவா் சந்நிதியின் இரும்புக் கதவை உடைத்து உண்டியல் மற்றும் ஒலிப்பெருக்கி உள்ளிட்டவற்றை திருடிவிட்டு தப்பி ஓடமுயன்றனா். இதைப் பாா்த்த அக்கம்பக்கத்தினா் கூச்சலிட்டவாறு திரண்டு வந்து அவா்களை விரட்டினா். இதில், அவா்கள் உண்டியலை கீழே போட்டுவிட்டு தப்பிக்க முயன்றனா்.
அவா்களில் ஒலிப்பெருக்கியுடன் தப்பிக்க முயன்ற ஒருவரை பொதுமக்கள் மடக்கிப் பிடித்தனா். மற்ற 3 பேரும் தப்பியோடினா். திருநீலக் குடி காவல் நிலைய போலீஸாா் அந்த இளைஞரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவா், ராமபுரம் மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த சாமிதுரை மகன் ரஞ்சித் (27) என்பது தெரியவந்தது. அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா் மேலும் 3 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.