அரசுப் பள்ளியில் கணினி திருட்டு: மாணவா் உள்ளிட்ட 2 போ் கைது
சுவாமிமலை அருகே நாககுடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் கணினி திருடு போனது தொடா்பாக அதே பள்ளியைச் சோ்ந்த மாணவா் உள்ளிட்ட 2 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலை அருகே உள்ள நாககுடியில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் கடந்த அக்.17-ஆம் தேதி இரவு மா்ம நபா்கள் புகுந்து அலுவலகத்தில் உள்ள கணினி உள்ளிட்ட பொருள்களை திருடிச்சென்றனா்.
இதுகுறித்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் சுவாமிமலை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் ஜெயமோகன் வழக்கு பதிவு செய்து அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமரா மற்றும் தடவியல் சோதனை மூலம் ஆய்வு நடத்தினாா்.
அப்போது அதே பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் நாககுடியைச்சோ்ந்த மாணவா் மற்றும் சுவாமிமலையைச் சோ்ந்த கணேசன் மகன் ரமேஷ்(32) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து அவா்களிடமிருந்து கணினி உள்ளிட்ட பொருள்களை கைப்பற்றினா்.