இணையவழி கைது எனக் கூறி முதியவரிடம் ரூ. 15.20 லட்சம் மோசடி
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் இணையவழி கைது (டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்) எனக் கூறி முதியவரிடம் ரூ. 15.20 லட்சம் மோசடி செய்த மா்ம நபா்களைக் காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த 65 வயது முதியவருக்கு செப்டம்பா் 22 ஆம் தேதி கைப்பேசியில் அழைப்பு வந்தது. எதிா்முனையில் பேசிய மா்ம நபா், தான் டிராய் அமைப்பிலிருந்து பேசுவதாகவும், உங்களது ஆதாா் எண் மூலம் வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டு, பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மும்பை காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாகவும், மும்பை காவல் துறையினா் தங்களைத் தொடா்பு கொள்வா் எனவும் கூறி இணைப்பைத் துண்டித்தாா்.
சிறிது நேரம் கழித்து வந்த மற்றொரு அழைப்பில், மும்பை காவல் நிலையத்திலிருந்து பேசுவதாகக் கூறிய மா்ம நபா், உங்கள் ஆதாா் எண்ணை வைத்து நரேஷ் கோயல் 100 வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கி, ரூ. 600 கோடிக்கும் அதிகமாக மோசடி செய்து, கைதாகியுள்ளதாகவும், இதன் காரணமாக உங்கள் மீது பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மன்னிப்பு கடிதம் அனுப்புமாறும் கூறினாா்.
இதைக் கேட்டு அதிா்ச்சியடைந்த முதியவா் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி எதிா் முனையில் பேசிய மா்ம நபரின் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணுக்கு அனுப்பினாா். இதையடுத்து, முதியவரின் எண்ணுக்கு பிடியாணை என்ற பெயரில் வாட்ஸ் ஆப் மூலம் நகல் வந்தது. மீண்டும் முதியவரை தொடா்பு கொண்ட மா்ம நபா், நாங்கள் கூறும் வங்கிக் கணக்குக்கு பணம் அனுப்புமாறும், தங்கள் மீது தவறு இல்லை என விசாரணையில் தெரிய வந்தால், ரொக்கத்தைத் திருப்பி அனுப்பிவிடுவோம் எனவும் கூறினா். இதை நம்பிய முதியவரும் மா்ம நபா் கூறிய வங்கிக் கணக்குக்கு ரூ. 15.20 லட்சம் இணையவழி மூலம் அனுப்பினாா்.
பின்னா், மா்ம நபரின் எண்ணுக்கு முதியவா் தொடா்பு கொண்டபோது அணைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வந்தது. இதனால், ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த முதியவா் தஞ்சாவூா் சைபா் குற்றப் பிரிவில் புகாா் செய்தாா். இதன் பேரில் காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.