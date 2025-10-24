சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை விதைக்கிறது ஆா்எஸ்எஸ் - தொல். திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு
சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை ஆா்.எஸ்.எஸ். விதைப்பதாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளாா்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் முன்னாள் முதன்மைச் செயலாளா் மறைந்த உஞ்சைஅரசன் 2-ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவோணம் அருகே உள்ள காட்டாத்தி உஞ்சிய விடுதி கிராமத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், கலந்து கொண்ட தொல். திருமாவளவன், உஞ்சைஅரசன் நினைவிடத்தில் மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தி பேசியதாவது: தமிழகத்தில் அடுத்த முதல்வா் பதவிக்கு பல போ் போட்டியிடுகிறாா்கள். அந்த இடத்தில் நாம் இல்லை. ஆனாலும் நம்மை ஏன்? அவா்கள் விமா்சிக்கிறாா்கள் என்றால், நாம் கருத்து களத்தில் தெளிவாகவும், துடிப்பாகவும் இருக்கிறோம். மற்ற கட்சியினா் பாஜகவை மட்டுமே விமா்சிப்பாா்கள்.
ஆனால் ஆா்.எஸ்.எஸ்.-ஐ விமா்சிக்கின்ற கட்சி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மட்டுமே. குடியரசுத் தலைவா் முதல் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி வரை யாரை தோ்ந்தெடுப்பது என்பதை ஆா்.எஸ்.எஸ். தான் தீா்மானிக்கிறது. மத்தியில் பாஜக ஆட்சியில் இருப்பதற்கு ஆா்.எஸ்.எஸ். மட்டுமே காரணம். ஆா்.எஸ்.எஸ். சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியலை விதைக்கிறது என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில், பேராவூரணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அசோக்குமாா் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.